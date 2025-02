Parcheggio rosa riservato a donne incinte e neo mamme: dove si trovano e come avere il permesso

Zelo Buon Persico (Lodi), 24 febbraio 2025 - Stalli rosa, nei Comuni in cui opera l’Unione di polizia locale nord Lodigiano, per consentire una sosta agevole a donne in stato di gravidanza o che hanno figli di età inferiore ai due anni. I nuovi stalli però, saranno accessibili con “permesso rosa” (già ottenibile). Al momento sono stato tracciati e sono pronti all’uso ma, appunto, per essere in regola, serve segnalare il proprio stato. E’ una novità voluta dalla Polizia Locale e dalle amministrazioni comunali e che permetterà alle destinatarie, di lasciare l’auto in stalli posizionati in luoghi strategici e scelti per agevolare la mobilità e l’accesso ai servizi essenziali. Le aree di sosta dedicate sono immediatamente riconoscibili grazie alla segnaletica orizzontale gialla e rosa e ai cartelli stradali verticali.

Posizionamento degli stalli

Le amministrazioni dei Comuni consorziati nell’Unione, Zelo Buon Persico, Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo e Cervignano d’Adda, hanno individuato le posizioni più adeguate, in modo da garantire la massima fruibilità per le famiglie e le future mamme. Il presidente dell’Unione Nord Lodigiano e Sindaco di Zelo Buon Persico, Angelo Madonini, ha dichiarato: “Questa misura si propone di migliorare la mobilità e la sicurezza delle famiglie e delle future mamme, facilitando gli spostamenti nei centri abitati. La collaborazione tra i Comuni e la Polizia Locale ha permesso di realizzare questo progetto, con cura e attenzione verso le esigenze di accessibilità a servizi essenziali, come farmacie, ambulatori medici e scuole”.

Dettagli dei collocamenti

A Tavazzano con Villavesco uno stallo si trova in via Matteotti, nei pressi della stazione e un altro di fronte all’asilo comunale in Piazza Bernard Shaw.

A Cervignano d’Adda ne sono stati individuati uno in via della Chiesa, di fronte agli ambulatori medici, e uno di fronte al municipio.

A Zelo Buon Persico due stalli sono stati collocati davanti alle farmacie di via XX Settembre e via Dante e un terzo davanti alla nuova casa di comunità in Piazza Don Pozzoni.

A Montanaso Lombardo sono in corso di studio le aree più idonee.

Richiesta del permesso rosa

I residenti possono richiedere il “permesso rosa” al Comando di Polizia Locale o per posta elettronica certificata. Viene rilasciato un unico contrassegno per soggetto richiedente, che può essere utilizzato su un massimo di due veicoli, di proprietà del titolare o di un membro del nucleo familiare, oppure concessi in uso. Per ottenere il permesso, è necessario presentare il certificato medico di gravidanza o l’atto di nascita del bambino, insieme ai documenti relativi ai veicoli. I moduli di richiesta sono disponibili sui siti web dell’Unione Nord Lodigiano e negli uffici della Polizia Locale.