Il capoluogo più pulito. Grazie alla tecnologia e alla municipalizzata

Cestini della spazzatura intelligenti e isole ecologie che non si vedono. Lecco diventa più pulita. "Per rendere la nostra città ancora più bella e attrattiva, abbiamo approvato l’ampliamento della strategia di raccolta dei rifiuti, che unisce nuove funzioni e tecnologia", spiega il sindaco Mauro Gattinoni. Il progetto è finanziato con fondi Pnrr. È frutto della collaborazione tra l’assessore all’Ambiente Renata Zuffi e gli amministratori di Silea, la municipalizzata della spazzatura.

Il piano prevede: nove eco-isole interrate e 2 eco-casette – queste ultime già posizionate - per la raccolta del sacco viola per le utenze non domestiche, cioè negozi e uffici del centro storico, accessibili h24; 3 gruppi di contenitori fuori terra che saranno posizionati anche nel parcheggio della funivia dei piani d’Erna; 2 eco-isole multiraccolta informatizzate per conferire rifiuti domestici differenziati accessibili 24 ore su 24; 23 ecostazioni informatizzate, che si aprono solo con il riconoscimento dell’utente, di cui 5 dedicate alla raccolta di pannolini vicino scuole dell’infanzia, 10 alla raccolta di piccoli elettrodomestici, 8 per la differenziata domestica; 50 "smart bin", ossia cestini compattatori.