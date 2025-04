Si sporge troppo, precipita. Grave diciannovenne piombato sulla provinciale

Uno scatto dall’alto alla Piccola perla del Lario, forse un selfie con il lago di Como come sfondo. Oppure il tentativo maldestro di recuperare una banconota persa. Non si sa di preciso cosa sia accaduto, ma di certo si è sporto troppo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. Un volo di quasi una decina di metri, poi l’impatto con la strada sottostante. A cadere nel primo pomeriggio di ieri è stato un ragazzo di 19 anni di Mandello. L’incidente è successo a Varenna.

Il diciannovenne, sulla strada che dal lungolago sale verso il cimitero e che incrocia anche il Sentiero del Viandante, in prossimità di un piccolo slargo che può fungere anche da belvedere panoramico, si è sporto oltre il parapetto che delimita quel tratto di carreggiata. Alcuni testimoni sostengono che volesse scattarsi un selfie, altri che voleva invece raccogliere una banconota. Di sicuro si è proteso troppo oltre ed è volato di sotto, piombando sulla sottostante Sp 72. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando automobilisti. Durante il volo ha compiuto una piroetta in aria ed è atterrato quasi in piedi. I primi a soccorrerlo sono stati i soccorritori volontari del Soccorso bellanese, a cui si sono poi aggiunti i sanitari dell’automedica di Areu e i soccorritori dell’eliambulanza di Areu. Il diciannovenne non ha mai perso conoscenza, però ha riportato diversi traumi e si è fratturato in più punti entrambi le gambe.

Nella caduta deve aver picchiato anche la testa, poiché dopo è stato colto da una temporanea amnesia. "Non mi ricordo nulla di quello che mi è successo – le sue parole, ancora sotto shock –. Credo di essermi sporto dalla strada che c’è sopra, poi mi sono ritrovato qui a terra...". Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato per il timore di lesioni alla colonna vertebrale, e per non peggiorare la sua situazione, è stato trasferito in ambulanza fino alla piazzola riservata alle eliambulanza, trasbordato appunto sul mezzo di emergenza aereo e trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono critiche, è stato operato d’urgenza per ridurre le lesioni, ma non risulta in pericolo di vita.

Daniele De Salvo