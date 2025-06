Festa di Sesto, un mese di eventi. Musica live, cabaret e giochi: "Momenti pensati per tutte le età"

Un mese intero di eventi che animeranno la città con musica live, cabaret, giochi per bambini, incontri culturali e sportivi. Iniziano oggi le manifestazioni di San Giovanni, organizzate dal Comune in collaborazione con l’associazione Sesto Proloco per coinvolgere ogni fascia d’età. "Questo programma, pensato per tutta la cittadinanza, è un’opportunità per trascorrere momenti di svago, cultura e condivisione - ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano -. Partecipare alla festa patronale è un modo per sentirci parte di una storia comune, un’occasione per rafforzare il senso di comunità e mantenere vive le nostre tradizioni". Si parte con il concerto "Misa Tango", canti sacri a ritmo di tango alle 21 chiesa Santa Maria Ausiliatrice di viale Matteotti. Venerdì ci sarà lo spettacolo teatrale "Dal naufragio al ritorno" alle 20.30 a Villa Mylius) e domenica per tutta la giornata la gara regionale di skateboard al Sixth Plaza di via Molino Tuono. Lunedì 16 giugno torna l’ormai tradizionale tappa del premio Selezione Bancarella, l’unico premio organizzato direttamente dai librai di tutta Italia e fondato dagli antenati di Tarantola, la storica libreria del Rondò: l’appuntamento è alle 20.30 in piazza Petazzi con i sei finalisti che presenteranno le loro opere in gara. Stessa location giovedì 19 giugno per il concerto hip hop, urban e pop don djset Stbm Offsite a partire dalle 20. Venerdì 20 giugno ad animarsi sarà piazza Oldrini con il live music "Le vie della canzone" a partire dalle 21.

Sabato 21 giugno premiazione "Sesto d’Oro" alle 11 in municipio, yoga day alle 18 in piazza Oldrini e dalle 21 esibizione dal vivo del brano "È meglio il rock’n roll" contro le dipendenze a cura della scuola Don Milani e disco dance "Passione ‘90". Altra giornata piena domenica 22 giugno, quando andrà in scena la fiera dei mercanti dalle 9 alle 19 in viale Casiraghi. Alle 17 al Parco Marx andrà invece in scena la partita di baskin, con cestisti disabili e non, mentre alle 21 ci sarà il concerto della Filarmonica Paganelli insieme al Coro Città di Sesto San Giovanni in piazza Oldrini. Lunedì 23 giugno i giochi di una volta riempiranno piazza Petazzi dalle 18 alle 20.30, per poi lasciare spazio al silent. Infine, martedì 24 giugno, in occasione della giornata del patrono sarà celebrata la santa messa alle 21 nella chiesa San Giovanni Battista di via Fogagnolo.