Scheletro ritrovato nei boschi. Diverse persone scomparse in zona

Non si tratta di qualche resto, perché le ossa ci sono praticamente tutte. Non è nemmeno ciò che rimane di un corpo in decomposizione, perché dei tessuti non c’è più nulla, come non si sono conservati neppure i vestiti che verosimilmente lo ricoprivano. Per questo si presume sia una scheletro umano vecchio probabilmente di anni, mai toccato né mosso, nemmeno dagli animali selvatici, quello ritrovato nei giorni scorsi sulle montagne delle Muggiasca, in Alto Lario. A effettuare il rinvenimento sono stati i proprietari di un vecchio casolare diroccato e abbandonato nei boschi di Prestallo, a Vendrogno, frazione di Bellano. Ora sono in corso le indagini per accertare sia a chi appartenga quello scheletro, anche attraverso la comparazione di campioni di dna, sia per provare a stabilire epoca e data di morte. Potrebbe però volerci parecchio tempo. Sono diversi gli scomparsi mai più ritrovati in zona, di cui si sono perse le tracce come fantasmi. Come Osvaldo Lanfredini, operaio edile classe 1969 di Crandola Valsassina sparito il 20 gennaio del 2020 che quelle parti le bazzicava spesso. O, più indietro nel tempo, Samuele Fraquelli, piastrellista di Bellano scomparso il 14 dicembre 2013 quando aveva 43 anni. Oppure Mariolina Panteghini, farmacista 50enne di Lurate Caccivio svanita nel nulla la mattina di domenica 27 agosto 1989 a Perledo. Più di recente invece si sono perse le tracce di Alvin Kevin Presti, persona fragile di 41 anni visto per l’ultima volta il 28 ottobre 2023 a Piantedo dopo essersi allontanato da Bellano. Quello scheletro potrebbe magari essere proprio di uno di loro e una famiglia che li sta cercando trovare un poco di sollievo. D.D.S.