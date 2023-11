Lecco, prendono a sassate una nutria e postano il video: individuati tre ragazzi. “Devono pagare”

Lecco, 7 novembre 2023 – I ragazzi che hanno lapidato una nutria a Lecco sono stati individuati.

Sono in tre. A riconoscerli e segnalarli è stata una cittadina, che preferisce restare anonima. Lo rivela Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l'Associazione italiana difesa animali e ambiente, che su di loro aveva messo una taglia da 3mila euro per chiunque lo aiutasse a identificarli. “Abbiamo individuato i tre responsabili della lapidazione della nutria a Lecco. Stiamo facendo le ultime verifiche”, annuncia via social. Chi ha permesso di individuarli non ha voluto però riscuotere la ricompensa.

Lecco, lapidano una nutria e pubblicano il video sui social (Foto video Welcome to Favelas)

I tre sono i due che hanno preso a sassate la nutria nel torrente Bione, all'altezza della foce nel lago di Como, più un terzo amico che li filmava e li incitava e che poi ha postato il video in rete. Uno dei tre è certamente maggiorenne. In caso di eventuale condanna, almeno chi ha tirato il sasso contro il castorino rischia una condanna da tre a 18 mesi di carcere con una multa da 5mila a 30mila euro.

Qualora venisse accertato che la nutria che hanno bersagliato è poi morta, la possibile pena potrebbe aumentare della metà. “Devono pagare per il loro crimine”, sono le parole del presidente di Aidaa. A denunciare per primi quanto accaduto sono stati tuttavia gli animalisti dell'Enpa di Merate, dopo aver intercettato l'agghiacciante video divulgato in rete sui canali social di Welcome to favelas e averlo ripostato proprio per cercare di individuare i colpevoli.