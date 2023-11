Lecco, prendono a sassate una nutria e pubblicano il video sui social: la denuncia degli animalisti

Lecco, 5 novembre 2023 – Una denuncia contro ignoti per maltrattamento di animali. Gli ignoti, almeno per ora, sono i due ragazzi, che hanno lapidato una nutria a Lecco nel torrente Bione, nella zona foce dove si immette nel lago di Como, e i loro amici che li hanno incitati e filmati, postando poi in rete il video dell'agghiacciante sassaiola, ripreso pure sui canali social di Welcome to favelas. L'animale maltrattato è invece appunto il povero castorino preso a sassate.

Lecco, lapidano una nutria e pubblicano il video sui social (Foto video Welcome to Favelas)

La denuncia contro ignoti

A presentare denuncia saranno sia i volontari dell'Enpa di Merate, sia di Aidaa, l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente. Dalle immagini diffuse sul web sembra che i responsabili siano due giovanissimi, probabilmente minorenni. L'episodio è avvenuto prima dell'ultima ondata di maltempo, quando il torrente era in secca, c'era il sole e faceva ancora caldo, poiché i due che hanno giocato al tiro a segno contro la nutria indossavano pantaloncini corti a mezza gamba. La lapidazione è successa nella zona del Bione, dove il torrente scorre tra l'area dell'elisuperficie utilizzata dai soccorritori del Soccorso alpino e dai vigili del fuoco e il centro sportivo comunale.

La presidente dell'Enpa

“Non commento il comportamento dei ragazzi - sono le parole di Silvana Benedetti, presidente della sezione di Merate dell'Enpa, Ente nazionale protezione animali -. Sicuramente l'odio verso questi ed altri animali, come i cinghiali, fomentato da alcuni politici, non aiuta e contribuisce a provocare simili episodi. Continuare a sostenere che si possono uccidere le nutrie perché sono una specie invasiva, autorizza qualcuno a farlo liberamente”. Domani la presidente consulterà alcuni avvocati per depositare una denuncia ai magistrati della Procura della Repubblica del tribunale di Lecco: “Confido che venga presa in carico”, auspica.

Gli animalisti di Aidaa

“Invieremo una denuncia contro ignoti ai magistrati del Tribunale dei minori di Milano che hanno competenza anche su Lecco", si uniscono ai volontari di Enpa gli animalisti dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente, che sono convinti che i colpevoli siano minorenni. "I reati contro gli animali compiuti da giovanissimi sono in aumento - confermano -. E' importante risalire agli autori che hanno poi postato il video in rete e punire questo atto di violenza gratuita contro una nutria al solo fine di raccogliere like sui social, senza rendersi conto che anche la vita di un animale ha valore".