Santa Maria Hoè, cade in bici durante la discesa: grave ciclista di 66 anni

Santa Maria Hoè (Lecco), 20 giugno 2024 – Brutto incidente in bici per un ciclista di 66 anni. L’uomo è caduto mentre affrontava una discesa: ha picchiato la testa e ha riportato anche lesioni al torace e ad un braccio. L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria Hoè, lungo la Sp 58. Il 66enne è stato soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu e dai soccorritori volontari della Croce Verde di Bosisio Parini. Le sue condizioni sono parse subito critiche: ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma toracico e una lesione ad un braccio, che probabilmente si è fratturato. E' stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Il cislista ha fatto tutta da solo: è appunto caduto mentre affrontava in discesa il tratto di provinciale tra Cole Brianza e Santa Maria Hoè.