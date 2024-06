Varenna, tamponamento in galleria: feriti padre e figlia di Sondrio

Varenna (Lecco), 17 giugno 2024 - Tamponamento tra auto e camion con due feriti, lunedì pomeriggio poco prima delle 16 sulla starale 36 a Varenna, all’interno della galleria Scoglio in direzione sud. Sull’auto, che si è accartocciata contro il camion che viaggiava davanti a loro, c’erano padre e figlia di 66 e 33 anni di Sondrio. L’uomo è stato soccorso dal 118 e dai volontari del soccorso Bellanese, con un trauma toracico, mentre alla figlia sono state riscontrate contusioni. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo in pronto soccorso. Il traffico in galleria e in tutto il tratto stradale è stato fortemente rallentato, durante i soccorsi e i rilievi della polizia stradale. Secondo la prima ricostruzione, sembra che all’origine dell’incidente ci sia stato un colpo di sonno del conducente dell’auto. Illeso l’autista del camion, 46 anni, il cui mezzo è stato danneggiato nella parte posteriore.