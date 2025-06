Ruota panoramica crollata a terra, l’ora delle indagini

Dalla Procura di Lecco è stata avviata un’inchiesta per il crollo, sabato pomeriggio, della maxi ruota panoramica alta 35 metri sul lungolago di Lecco. I rottami sono sotto sequestro. Al momento non risultano indagati. L’attrazione, in grado di accogliere più di 100 passeggeri, era stata sgomberata come tutta l’area circostante dagli addetti, che hanno scongiurato una strage. La mega giostra è stata rovesciata da una tromba d’aria. Certificazioni, permessi e concessioni per installarla sembra fossero in regola. Dal Comune hanno consegnato agli inquirenti i documenti per le verifiche. D.D.S.