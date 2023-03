Rovetta, calciatore di 17 anni spacca il naso all'arbitro: la Colicoderviese si scusa

Il campo di calcio della Colicoderviese

Colico, 13 marzo 2023 – Dopo i pugni all'arbitro, arrivano le scuse di dirigenti, i tecnici e i giocatori della Colicoderviese . “A seguito degli accadimenti verificatisi al termine della partita del campionato regionale Allievi under 17, svoltasi ieri contro i calciatori di Vertovese, stigmatizziamo e condanniamo fermamente il gravissimo episodio avente come protagonista un nostro giocatore che è già stato convocato per dare spiegazioni e a cui saranno certamente date sanzioni disciplinari interne”.

Al termine della partita infatti un 17enne della Colicoderviese che era stato espulso ha rincorso l'arbitro al termine del match e gli ha tirato tre pugni in faccia. L'arbitro era ragazzo di 19 anni. Gli ha spaccato il naso. E' successo domenica sul campo di Rovetta in provincia di Bergamo.

“Quanto accaduto non corrisponde in alcun modo alla nostra filosofia ed al nostro impegno – spiegano con una nota ufficiale i dirigenti della società lecchese dell'Alto Lario -. Da anni ci dedichiamo alla promozione dei valori di etica e sportività. Come società esprimiamo la nostra piena ed incondizionata solidarietà e totale supporto al giovane arbitro vittima dell’accadimento".

Quanto successo, aggiunge poi la società “sarà da impulso per aumentare ancor di più l’impegno della nostra società ad attuare processi di sensibilizzazione tra tutti i nostri tesserati per quanto concerne il rispetto dei principi di educazione e fair play nei confronti di tutte le componenti del mondo sportivo”.