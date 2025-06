Le auto si fermano, lui no. Frontale con i pompieri

Gli altri automobilisti hanno rallentato fino a fermarsi e accostato a bordo strada per lasciare spazio ai vigili del fuoco che stavano arrivando dalla parte opposta. Il conducente di una Seat invece no, anzi li ha superati. Lo scontro, frontale, con i soccorritori del 115 a bordo di un pick-up è stato inevitabile. L’incidente è successo nella mattinata di ieri a Monticello Brianza, lungo la Sp 51 La Santa. Oltre che a tre vigili del fuoco, al guidatore della Seat, sono rimasti feriti pure coloro che viaggiavano su una delle macchine ferme a bordo strada, perché l’automobilista che ha innescato lo schianto ha tentato in extremis di evitare il mezzo dei vigili del fuoco speronando appunto una delle auto ferme che stava sorpassando. Imponente lo spiegamento di soccorritori: altri vigili del fuoco, i sanitari dell’automedica e dell’autoinfermieristica di Areu, i volontari della Croce bianca, i carabinieri di Casatenovo e dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Merate che hanno temporaneamente chiuso la provinciale con del nastro bianco e rosso. Fortunatamente nessuno dei sei coinvolti ha riportato ferite gravi. D.D.S.