Morte nel fiume per salvare il cane. A Pescate e Lecco i funerali di Rosy e Veronica

Pescate (Lecco) – Martedì l’estremo saluto a Rosy, mercoledì a Veronica, le due amiche che settimana scorsa sono state trascinate via dalle acque gelide del torrente che sgorga dal ghiacciaio Fellaria in Alta Val Valmalenco, a Lanzada, per salvare il cane di una di loro.

Il funerale di Rosangela Corallo, che aveva 59 anni, sarà celebrato martedì alle 15, nella chiesa parrocchiale di Pescate, dove la donna abitava. La camera ardente è già stata allestita nella chiesetta del Divin Salvatore. La 59enne parrucchiera ha lasciato il figlio Fabio, la mamma Angela, le sorelle Anna e Maria Teresa e il fratello Mimmo.

Il funerale di Veronica Malini, che aveva 54 anni, sarà invece celebrato il giorno seguente, alle 15.30, nella basilica di San Nicolò a Lecco. Veronica, originaria di Cernusco Lombardone, gestiva Mamimondo, un asilo nido bilingue e una scuola d’inglese per bambini e ragazzini fino alle medie.

Era sposata con Francesco e mamma di tre figli: Diego, Veronica e Beatrice. Nonostante la scomparsa, l’attività didattica della sua scuola ricomincerà regolarmente dopo la pausa estiva.