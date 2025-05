Rimerge una discarica abusiva

Adesso la messa in sicurezza, poi la bonifica. Dal Comune di Introbio sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l’argine del fiume in cui era stata intombata una discarica abusiva.

I rifiuti, riemersi da un tratto di sponda del torrente Pioverna, sono stati per il momento coperti con un telone per limitare il pericolo di sversamenti e di contaminazioni ambientali e per arrestare la discesa della discarica verso il corso d’acqua. L’intervento urgente è costato quasi 40mila euro, non pochi per il bilancio di un piccolo centro montano come Introbio. A indicare come procedere sono stati i tecnici di Regione Lombardia. Scongiurato il peggio, si procederà poi alla bonifica definitiva, un’operazione molto costosa, anche perché verrà realizzata una scogliera come nuovo argine, di cui si occuperà Regione Lombardia.

D.D.S.