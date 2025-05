Mercato del mattone in calo a Lecco e provincia. A Lecco città nell’ultimo anno sono state acquistate e vendute 664 abitazioni, 2 in meno dell’anno prima. In provincia, escluso il capoluogo, ne sono state acquisite 3.916, lo 0,7% in meno delle 3.942 compravendite del 2023. Sono scarti minimi, ma significativi perché non in linea con la media nazionale.