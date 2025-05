Alla Torre viscontea una selezione di opere di artisti iraniani

No name – Diversità/Metamorfosi. È il titolo della mostra inaugurata in Torre Viscontea a Lecco. Protagonista della mostra è una preziosa selezione di opere di artisti iraniani. Gli acquarelli esposti offrono una prospettiva inedita, vibrante e profonda dell’Iran. La mostra ha coinvolto anche gli studenti di Grafica del Medardo Rosso e del Centro di formazione Consolida in un percorso di riflessione grafica e visiva, durante il quale hanno realizzato elaborati grafici e artistici incentrati sul tema della diversità e della metamorfosi, anch’essi esposti in mostra. L’esposizione è visitabile fino al 15 giugno.