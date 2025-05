Rifiuti sepolti lungo il Pioverna. La pioggia fa riemergere l’inciviltà

Una discarica sepolta è tornata alla luce a Introbio, in Valsassina. Si trova lungo un tratto del torrente Pioverna. Proprio a ridosso del corso d’acqua, sotto gli argini, non si sa da chi né quando di preciso, sono stati intombati rifiuti di ogni genere: sacchetti di plastica, bottiglie di vetro, ferro, maceria... Sembra si tratta di inerti, ma non si può escludere siano stato interrato pure materiale pericoloso. La discarica sta lentamente riemergendo. A farla riemergere dal sottosuolo dove era stata nascosta, soprattutto la pioggia e la lenta ma inarrestabile erosione. Lo stesso fenomeno sta probabilmente trascinando nel torrente parecchia spazzatura, che poi ne inquina l’acqua e intossica i pesci. Il Pioverna, che nasce a 1.810 metri di quota sulle pendici della Grigna, attraversa buona parte dell’altopiano della Valsassina, per poi sfociare nel lago di Como a Bellano dopo aver attraversato l’Orrido di Bellano. Proprio a Introbio nel Pioverna confluiscono altri due torrenti: l’Acquaduro e il Troggia, quest’ultimo attraverso le cascate del Troggia. D.D.S.