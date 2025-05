Quarto Ponte. Svincolo Bione affidati i lavori

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione dello svincolo del Bione, lato Lecco, del futuro nuovo Quarto ponte sull’Adda, in fase di costruzione proprio accanto al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36. Si sono aggiudicati l’appalto, dal valore di 2,5 milioni, i tecnici della 3S di Sant’Arcangelo di Romagna consorziati con il Consorzio ConCoS. Il cantiere verrà allestito entro fine mese. Verrà realizzato un maxi rondò. La nuova amplia rotatoria cancellerà i parcheggi di servizio al centro sportivo comunale del Bione, circa 200, che verranno spostati altrove e ampliati fino a quasi 400 stalli. Dovrà essere definito un nuovo ingresso al centro sportivo. Non sono previste interruzioni della circolazione. D.D.S.