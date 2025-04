Provinciale della Valsassina chiusa un mese. Manutenzione straordinaria di due ponti

La provinciale delle Valsassina chiude per più di un mese. La Sp 62 della Valsassina resta chiusa tra il ponte di Tartavalle a Taceno e la località Pennaso di Bellano dalle 8 di lunedì prossimo, il 5 maggio, fino alle 20 di venerdì 13 giugno. È una serrata totale, necessaria per interventi di manutenzione straordinaria sui due ponti che si trovano su quel tratto di 3 chilometri di Sp 62 della Valsassina, tra il km 26 e il km 29. A ordinare la chiusura è Fabio Valsecchi, dirigente della Viabilità provinciale, che, nella sua ordinanza, riferisce di "specifici interventi di manutenzione straordinaria di due ponti" e spiega la necessità di tutelare "l’incolumità degli utenti della strada e delle maestra al lavoro", ma tranquillizza pure che "vi sono alternative viabilistiche che consento il collegamento stradale tra la Valsassina e gli abitati posti sulla Riviera e la Statale 36". Per muoversi tra Tartavalle e Pennaso bisogna invece allungare il giro o tramite le strade urbane, oppure tramite la Sp 65. È programma pure il consolidamento di un altro ponte provinciale, il cavalcavia della Sp 47 sulla strada comunale via Aldo Moro a Rogeno, per poter consentire il transito in sicurezza ai mezzi pesanti. I lavori consistono nella rimozione dei guard-rail e della pavimentazione, il rinforzo con getto di soletta collaborante, nuovi cordoli armati e posa nuovi guard rail, una guaina impermeabilizzante, un tappetino di usura finale e un triplo strato di fibre di carbonio delle travi dell’impalcato stradale Il progetto, cofinanziato da Regione Lombardia e Provincia di Lecco, prevede un investimento complessivo di circa 400.000 euro.