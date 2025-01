Lecco, provincia più vecchia: oltre 84mila gli anziani, l’età media si è alzata a 47 anni

Lecco – Una provincia sempre più anziana e con sempre più anziani. L’età media in provincia di Lecco è di 47 anni. L’anno scorso era di 46 e mezzo, nel 2014 di 44,2 e nel 2004 di 42,2. Negli ultimi dieci anni l’età media è cresciuta di quasi 3 anni, rispetto ai 2 del decennio precedente. Gli over 65 sono più di 84mila, il 25% di tutta la popolazione. Un lecchese su 4 ha cioè più di 65 anni. L’anno scorso erano 82.700 mentre, nel 2014, 73mila e rappresentavano poco più del 20% dei lecchesi. Nel 2004 erano invece meno di 58mila (19% dei residenti). “Anche nella nostra provincia assistiamo al progressivo invecchiamento della popolazione – conferma Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale –. Gli over 65 costituiscono il 24% della popolazione complessiva, il 34% ha qualche fragilità mentre il 19% presenta disabilità. Sono numeri che non possiamo ignorare, anche perché aumenteranno”.

Oltre un centinaio di lecchesi hanno raggiunto e superato il traguardo del secolo di vita. Gli ultracentenari sono 115. Le più longeve sono le donne: sono 97 ad essere entrare nel club del secolo; 85 sono vedove, 10 nubili e 2 sposate. I maschi invece sono solo 18, la netta minoranza, di cui 14 vedovi, 3 sposati e 1 celibe. I centenari lecchesi risiedono 23 a Lecco, 8 a Merate, 7 a Mandello del Lario, 6 a Casatenovo, 5 a Valmadrera, 4 a Brivio, Colico, Galbiate, 3 a Calco, Calolziocorte, Missaglia e Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora e Olginate, 2 a Bellano, Bulciago, Cesana Brianza, Paderno d’Adda, Premana e Sirtori, 1 Barzago, Barzanò, Civate, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremeno, Esino Lario, Garbagnate Monastero, Malgrate, Molteno, Montevecchia, Oliveto Lario, Perledo, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Santa Maria, Varenna e Viganò. Nel 2023 i centenari erano 89: 80 donne e 9 maschi. In tutta la Lombardia gli over 100 sono 3.309, 2.868 donne e 441 maschi. Le centenarie vedove sono 2.524, 280 le nubili, 47 le sposate e 17 le divorziate. I 441 centenari lombardi sono invece in 306 casi vedovi, in 34 celibi, in 100 sposati e uno è divorziato. In tutta Italia il popolo degli over 100 è composto da 21.211 persone.