Programmazione Trenord bocciata. Pioggia di critiche dai sindaci: "Assurdo dimezzare le fermate"

Non solo i pendolari, ma anche tutti i sindaci del Meratese chiedono soluzioni per limitare disagi per i viaggiatori delle stazioni di Osnago e Airuno, che da martedì avranno un servizio a scartamento ridotto, ma a costo del biglietto intero. "È assurdo dimezza le fermate per recuperare appena 2 minuti di percorrenza, quando chi prende il treno è abituato a ben altri ritardi – sono le parole di Felice Rocca, primo cittadino di Osnago -. Chiediamo che vengano almeno rispettate delle fasce di garanzia. La nostra non è un’opposizione politica a chi governa in Regione, ma alla sostanza di un provvedimento sbagliato". "Il dimezzamento delle fermate riguarda 1/5 degli studenti e dei lavoratori del nostro territorio che per spostarsi usano il treno – aggiunge il sindaco di Merate Mattia Salvioni -. Purtroppo i parcheggi delle altre stazioni, come quella di Cernusco, sono già saturi". "Noi ad Airuno abbiamo in progetto di realizzare un parcheggio più capiente a servizio della stazione – annuncia Gianfraco Lavelli, sindaco di Airuno -. Se però dovessero sopprimere le fermate è inutile". "Il servizio di trasporto ferroviario per il nostro territorio è importante, non solo per studenti e lavoratori, ma anche per quanti vivono il Parco del Curone", fa notare Maria Cristina Citterio, sindaco di Lomagna. "È necessario trovare soluzioni per gli studenti che non hanno altro modo per spostarsi", è invece la preoccupazioni di Marco Magni, sindaco di Robbiate, che ha già dovuto affrontare la chiusura della linea Ponte San Pietro – Bergamo. Della partita fa parte anche il consigliere regionale dem lecchese Gian Maria Fragomeli, che domani incontrerà l’assessore lombardo a Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente: "La situazione è stata sottovalutata e la pezza che si vuole provare a mettere rischia di essere peggio del buco". D.D.S.