Polenta uncia con i volontari della Pro loco

Polenta uncia. È il piatto forte dell’apertura della stagione primaverile sul Lago di Como a Lierna. I volontari della Pro loco cominciano la stagione del 2025 con la polenta in piazza, ormai una tradizione. L’appuntamento è per domenica a pranzo nei giardini a lago di piazza IV Novembre. È un’occasione per ritrovarsi all’aperto e avviare la campagna di tesseramento dei soci della Pro Lierna. Il programma prevede l’aperitivo alle 11 e il pranzo con polenta uncia e dolce a partire dalle 12. A seguire musica e divertimento con il Trio per Caso. Per ulteriori informazioni e per gli altri appuntamenti c’è il sito www.lierna.net.