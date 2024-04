Lecco, strana moria di pesci nel lago di Pusiano: l’allarme ad Arpa

Pusiano (Lecco) – Sta preoccupando i frequentatori del lago di Pusiano, in Alta Brianza, la strana morìa di pesci che si sta registrando in questi giorni soprattutto sulla sponda meridionale del bacino. A darne notizia, in questi giorni, sono stati alcuni cittadini, allarmati dopo aver notato decine di pesci morti galleggiare nelle acque antistanti le sponde di Casletto di Rogeno e Darsena Brera.

Ieri mattina i Comuni di Rogeno e Bosisio Parini hanno contattato Arpa per avviare un monitoraggio sulle cause della strana morìa. In particolare sono stati trovati morti alcuni esemplari di carassi ma anche delle piccole carpe.