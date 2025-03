Perledo, motociclista piega in curva e si schianta contro il muro della galleria: grave 21enne di Misinto

Perledo (Lecco), 30 marzo 2025 – La piega, in curva, come i motociclisti del Moto Gp. Ma, a differenza dei motociclisti impegnati nelle gare, lui la moto non è riuscita a tenerla ed è scivolato sull'asfalto prima di schiantarsi contro la parete della galleria. L'incidente è successo questa mattina a Perledo, in Alto Lario, lungo la provinciale 72 del lago di Como, in una galleria. Pesanti le conseguenze, perché il centauro, un 21enne di Misinto, in provincia di Monza e Brianza, ha riportato divers i tra umi e fratture. Il 21enne stava affrontando il classico giro domenicale sul lago di Como in sella alla sua moto.

Cos’è successo

Durante una piega in curva, ha perso il controllo della moto, che gli è scivolata via da sotto il sedere e dalle mani. I primi a soccorrerlo sono stati i volontari soccorritori del Soccorso bellanese, che lo hanno stabilizzato e messo in sicurezza. Poi sono intervenuti anche i sanitari di Areu. Il 21enne era in evidente stato di shock, molto agitato, ma cosciente. Ha certamente riportato la frattura esposta di un braccio, più altri traumi e lesioni. È stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale a Lecco, dove è stato ricoverato in codice rosso. Probabilmente dovrà essere operato. Non sembra correre imminente pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi.

Strage sulle strade

L’ennesimo incidente in una regione dove, fra venerdì e sabato, si è consumata una strage sulle strade: una ragazza di 20 anni falciata sotto gli occhi del fidanzato da un ubriaco che guidava con la gamba ingessata, in provincia di Como. Una giovane di 28 anni caduta in un canale dopo aver perso il controllo dell’auto. Un motociclista di 36 anni finito addosso a palo. Un uomo di 58 anni deceduto a seguito di un frontale tra due macchine. Un anziano di 82 anni che si è schiantato contro un albero. Tutto in poche ore sulle strade della Lombardia. Contrariamente a quanto avviene a livello nazionale, il numero di incidenti nella regione sta aumentando da diversi anni e nel 2024 ha superato il livello del 2019: secondo l’ultimo monitoraggio dell’incidentalità stradale, lo scorso anno sono avvenuti 33.140 incidenti con morti e feriti (nel 2023 erano stati 29.190)