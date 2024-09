Pazienza olimpica. Dopo il crollo in galleria si viaggia a singhiozzo tra lavori e nuovi blocchi

Superstrada delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 a scartamento ridotto. Dopo il crollo che si è verificato l’altra mattina, in direzione sud verso Lecco e Milano, in una galleria della Statale del lago di Como e dello Spluga, la 36 è di nuovo aperta, ma solo di giorno e ad un’unica corsia. Nel tratto di circa 3mila metri, a ridosso del punto dove si è verificata la pioggia di detriti, dalle 5 alle 22 è istituita la chiusura la corsia di sorpasso e si transita esclusivamente su quella di marcia. La sera e di notte, dalle 22 fino alle 5, invece scatta nuovamente la serrata, dallo svincolo di uscita di Bellano fino al peduncolo di ingresso ad Abbadia Lariana, lungo una tratta di 17 chilometri.

Durante gli orari di chiusura, automobilisti, camionisti e motociclisti vengono deviati sulla Sp 72, la provinciale rivierasca che costeggia tutta la sponda orientale del Lario. Le limitazioni, sia quella parziale, sia quella totale, sono scattate per consentire ai tecnici di Anas di correre ai ripari in sicurezza, cercando nel contempo di limitare i disagi a chi si sposta per lavoro, piuttosto che per turismo o piacere. Oltre probabilmente all’ultimo week-end d’estate questo è anche il fine settimana del Motoraduno internazionale e del Moto Guzzi Open House, con migliaia di guzzisti e centauri arrivati da tutto il mondo per vedere la fabbrica dell’Aquila di Mandello. Se ieri non si sono registrati particolari disagi, per quest’oggi si temono al contrario possibili incolonnamenti, soprattutto nel pomeriggio.

Restringimento di carreggiata e chiusura proseguiranno fino a domani mattina, salvo imprevisti. "Le operazioni si sono rese necessarie a seguito di alcuni distacchi delle canaline in lamiera grecata per la captazione delle acque presenti sulla volta della galleria Luzzeno, nella mattinata di venerdì 13 settembre", spiegano da Anas. Le canaline che si sono staccate hanno provocato pure il cedimento di blocchi di cemento a cui erano ancorate, calcinacci e intonaci. Fortunatamente non si sono verificati incidenti. Da tempo i conducenti che viaggiano in Statale 36 segnalano allagamenti e vere e proprie cascate d’acqua in galleria quando piove più del previsto, a causa delle infiltrazioni nella roccia in cui sono scavate.