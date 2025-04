Passerella a lago alle Caviate. Al via il bando per la gestione

Sport, noleggio di bici, ma anche musica e arte in generale, intrattenimento, socialità e scuola sul lungolago di Lecco, con un occhio di riguardo ai turisti. Mentre proseguono i lavori per realizzare la piattaforma e la passerella a lago in località Caviate a Lecco in Giunta sono state approvare linee di indirizzo del bando per individuare i potenziali gestori del nuovo spazio. I candidati, per aggiudicarsi l’area, dovranno proporre un mix di attività ludico sportive con accesso al lago e alla pista ciclabile, la possibilità di noleggiare attrezzature, attività educative e di sviluppo della socialità, di intrattenimento musicale e artistico. Tra le linee di indirizzo viene indicata anche la richiesta di realizzare un punto complementare di informazione turistica. Dal Comune chiedono si promuovere le attività sportive in acqua, aprendo anche nuove posizioni lavorative e alla possibilità di crescita professionale. "Puntiamo sulla capacità imprenditoriale di chi conosce questo settore – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – per dare contenuto all’infrastruttura che stiamo realizzando. Prende forma un elemento molto importante lungo i 10 chilometri del lungolago di Lecco: ora è il momento di tirar fuori le idee e le proposte per rendere vivo questo spazio". L’affidamento in concessione degli spazi avrà una durata di 5 anni più eventuali altri 5. Vincerà chi proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma in relazione al progetto presentato. Per presentare i dettali del bando e l’iter burocratico è già previsto un previsto un momento di presentazione in programma lunedì 12 maggio alle 17 a cui verranno invitati tutti i potenziali operatori del settore. D.D.S.