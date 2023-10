Paolo Di Nunno ricoverato in terapia intensiva: Lecco in ansia per il patron

Lecco, 17 ottobre 2023 – Prima l’estate tormentata, fra promozione sul campo, conquistata, poi tolta, e infine restituita dai tribunali. Quindi il complicato avvio di stagione che ne è seguito, con la squadra allestita in lotta contro il tempo grazie al piccolo “miracolo“ del ds Domenico Fracchiolla e i risultati che non arrivavano. Con il conseguente, quasi, inevitabile l’esonero di mister Luciano Foschi (l’artefice del ritorno in serie B) proprio durante questa sosta.

Adesso, alla vigilia della ripresa del campionato (sabato il Lecco ospiterà l’Ascoli con il debutto di Emiliano Bonazzoli in panchina) e con tre gare ancora da recuperare, la società bluceleste vive un nuovo incubo, con volti tesi e preoccupati di tesserati e tifosi: il patron Paolo Leonardo Di Nunno è ancora ricoverato al Galeazzi di Milano dopo l’operazione all’omero sinistro di giovedì scorso, resosi necessario a causa di una caduta. Dopo l’intervento, Di Nunno è stato trasferito in terapia intensiva, passando dal reparto di ortopedia a quello di cardiologia. È stata infatti riscontrato liquido nei suoi polmoni, di fatto un’infezione causata da vecchi problemi cardiaci che lo hanno reso più fragile. "Gli siamo vicini e lo aspettiamo presto con noi - dice il ds Fracchiolla -. Il presidente è il motore reale della società e speriamo di vederlo prestissimo al fianco della squadra. Siamo tutti fiduciosi".

Come se non bastasse, guai fisici anche per il nipote del patron, Paolo Di Nunno junior: dovrà essere operato per la rottura del legamento crociato procuratosi dopo uno scontro di gioco a calcetto con suo padre Biagio, vicepresidente bluceleste.

Intanto nelle ultime ore è stato ufficializzato il divorzio fra il club e l’esterno Gian Marco Nesta, fuori dal progetto tecnico sin dall’inizio della stagione. Rescissione consensuale che permetterà al calciatore di accasarsi al FC Viterbo, compagine di Eccellenza laziale che attualmente staziona a metà classifica.

Ieri Nesta ha voluto salutare i suoi tifosi attraverso sul suo profilo Instagram, evidenziando in un “collage“ i momenti della sua esperienza (38 presenze, 1 gol e 4 assist). Ma le notizie di campo non finiscono qui, perché c’è un altro addio da segnalare: quello di Roberto Mastrolonardo, tecnico della “Primavera 3“. Anche lui paga la falsa partenza in campionato (1 punto in 4 partite) ed ora il suo posto verrà preso da Gianluca Porro (ex Città di Varese).