Serie B. Il Lecco ha scelto Bonazzoli. E i tifosi ringraziano Foschi

Il nuovo allenatore del Lecco è Emiliano Bonazzoli. Sarà infatti l’ex attaccante, tra le altre, di Reggina, Brescia e Sampdoria a prendere il posto di Luciano Foschi, esonerato dalla società nella giornata di martedì dopo il ko di Cosenza (il 5° in 6 partite) subito sabato. Un arrivo a sorpresa. Dopo il no incassato da Marco Zaffaroni, il tecnico che insieme a Bocchetti ha portato alla salvezza il Verona nella scorsa stagione e sul quale i dirigenti avevano puntato molto, l’entourage lecchese sembrava deciso a promuovere nel ruolo di allenatore della prima squadra Andrea Malgrati, ex capitano del Lecco e vice allenatore delle aquile ormai da alcune stagioni. Non avendo il patentino Uefa Pro, necessario per allenare in A e B, avrebbe però avuto bisogno di essere affiancato da un allenatore che gli facesse da “tutor“. Evidentemente tra la nottata di mercoledì e la mattinata di ieri qualcosa è cambiato e il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, col placet del patron Paolo Di Nunno, ha deciso di puntare forte su Bonazzoli che, dopo un colloquio lampo, ha dato la sua disponibilità a prendere in mano la squadra per cercare di portarla alla salvezza. Una missione difficile, difficilissima, ma non impossibile.

Emiliano Bonazzoli, classe 1979 attaccante dal fisico possente e abile nei colpi di testa, ha iniziato la sua carriera a Brescia dove ha esordito in A, prima di passare a Parma, Verona, Reggina (dove ha vissuto gli anni migliori), Sampdoria e Fiorentina e chiudere, dopo altre esperienze, al Cittadella nel 2016. Da tecnico ha iniziato ad allenare nei dilettanti e ha vissuto due esperienze nel calcio femminile, in serie A con il Chievo Verona Valpo e col Verona. Nel gennaio del 2022 ha preso in corsa il Fanfulla e lo ha portato alla salvezza prima di lasciare il club nel febbraio del 2023 con la squadra in ottava posizione. Ora la grande chance alla guida di un Lecco che proverà a portare alla salvezza, avvalendosi del prezioso aiuto di Andrea Malgrati, allenatore in seconda, Francesco Nenciarini, collaboratore tecnico, Filippo Brambilla come preparatore atletico, Alessio Locatelli, preparatore dei portieri, e Ricky Nobili come match analyst. Stasera alle 19.30 il Lecco giocherà al Rigamonti Ceppi una partitella in famiglia. Sarà il primo contatto di Bonazzoli con la nuova realtà.

Da sottolineare come i supporter lecchesi, nei giorni scorsi, abbiano tributato un grande omaggio ad un tecnico serio, preparato e molto attaccato ai colori sociali qual è stato Luciano Foschi, l’allenatore che a giugno ha riportato il Lecco in B dopo 50 anni. Oltre 200 ultras delle aquile si sono recati nei pressi della sua abitazione lecchese esponendo un mega striscione che recitava: "Eterno campione della nostra passione, grazie mister: Lecco ti rende onore". Il tecnico ciociaro, visibilmente commosso, ha ringraziato dicendo loro di "sperare nella salvezza del Lecco". Le strade si dividono, ma Foschi rimarrà sempre nel cuore dei lecchesi.