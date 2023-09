Lecco, crolla un cornicione da Palazzo Falck: paura in centro città

Lecco, 27 settembre 2023 – Un cornicione si è staccato dalla facciata di un palazzo del centro di Lecco ed è crollato al suolo. Fortunatamente i calcinacci non hanno colpito nessuno. È successo questa mattina. Il cornicione si è staccato da Palazzo Falck, tra piazza Garibaldi e piazza Mazzini.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno raggiunto con un'autoscala il punto della facciata da cui si è verificato il crollo per verificare la situazione, disgaggiare i detriti ancora pericolanti e mettere in sicurezza l'area. Palazzo Falck è stato progettato da Giuseppe Ongania nel 1900 per essere la sede della Banca d’Italia. Nel 2004 è stato ristrutturato per diventare la sede dei commercianti di Lecco. È uno degli edifici simbolo della città manzoniana e del centro storico.