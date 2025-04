Operazione Pasqua sicura. Stazioni presidiate e controlli

Operazione Pasqua sicura, in strada e a casa. Nei giorni scorsi il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato a rapporto i vertici delle forze dell’ordine del territorio. Obiettivo: il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo per le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e del Primo maggio. Al tavolo, il vicequestore vicario Luca Rocco, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Nicola Melidonis, il comandante provinciale Finanza colonnello Massimo Ghibaudo, della Polizia provinciale Gerolamo Quadrio e della Locale di Lecco Lucio Dioguardi. Sono stati decisi servizi ad alto impatto, cioè con lampeggianti accesi e posti ci blocco e di controllo. È stata disposta un’intensificazione generale delle attività di prevenzione e contrasto contro ladri e spacciatori. Le stazioni saranno osservate speciali e un occhio di riguardo verrà riservato alle chiese. "La sicurezza non è fatta solo di interventi repressivi, ma di presenza, ascolto e attenzione diffusa al territorio – spiega il prefetto -. Nei momenti di maggiore socialità, come le festività pasquali, è fondamentale che le istituzioni facciano sentire la propria vicinanza concreta alle persone, presidiando i luoghi pubblici e intervenendo con tempestività dove serve".