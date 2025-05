Sono più di mille i lombardi scomparsi in un anno di cui non si sono più avute notizie. Nel 2023 nella regione sono state sporte 3.300 denunce per altrettante persone scomparse: 2.134 sono state poi ritrovate, 41 morte, ma almeno i familiari ne conoscono il destino e hanno una tomba su cui piangerle. Degli altri 1.166 invece non si sa più nulla.