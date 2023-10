Olginate, ubriaca travolge e uccide un ciclista: “E’ scesa dall’auto per togliere la bici, poi è scappata”. Arrestata

Olginate (Lecco), 18 ottobre 2023 – È stata arrestata la pirata della strada che due domeniche fa, sulla ex statale 36 a Olginate, ha travolto e ucciso un operaio di 39 anni di Garlate che, in bicicletta, stava andando al lavoro. È una 35enne di Barzanò. Era ubriaca. Ora è ai domiciliari.

All'alba dell'8 ottobre ha investito Boukare Guebre, papà di tre figli originario del Burkina Faso.

L'impatto è stato ad alta velocità: il ciclista è stato sbalzato sul ciglio della strada, mentre la sua bici si è incastrata sotto la macchina. Un passante ha visto la brianzola ferma in mezzo alla carreggiata mentre cercava di togliere la bici da sotto l'auto: le si è avvicinato per aiutarla, ma lei è risalita a bordo ed è ripartita.

Il testimone ha realizzato che potesse essere capitato qualcosa, ha percorso la provinciale a ritroso e ha trovato Boukare esanime, sebbene ancora viva. Il 39enne è morto però poco dopo essere stato trasferito in ospedale a Lecco.

Sia grazie al testimone, sia grazie alle immagini delle telecamere installate in zona, i carabinieri sono poi riusciti a identificare e rintracciare la colpevole, inizialmente ricoverata in ospedale in stato di shock e denunciata a piede libero. Una volta ultimati gli accertamenti, la pirata è stata però arrestata.