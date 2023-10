Olginate, travolto sulla 36: muore in ospedale 39enne di Garlate. Ora è caccia al pirata della strada

Olginate (Lecco), 8 ottobre 2023 – È stato travolto da un pirata della strada, che lo ha abbandonato agonizzante sul ciglio della strada della ex Statale 36 a Olginate. Un uomo di 39 anni di origini straniere è morto poco dopo essere stato ricoverato in ospedale. Abitava a Garlate.

Lo hanno trovato questa mattina all'alba delle 5 i carabinieri di pattuglia. Era riverso a terra in fin di vita nell'erba della banchina via Spluga, vicino alla sua bicicletta: evidenti i segni di un'incidente, sebbene nessuno avesse allertato i soccorritori perché chi lo ha ridotto in quel modo non si è fermato né a soccorrerlo né a chiedere aiuto. Non si sa da quanto fosse lì.

Sono stati subito chiamati i sanitari dell'automedica di Areu, con i soccorritori dei Volontari di Calolziocorte. Il 39enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale, all’ospedale Manzoni di Lecco, dove però è morto, perché le sue condizioni erano ormai troppo gravi. Intanto i carabinieri sono sulle tracce del pirata della strada.