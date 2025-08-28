Sfida all’ultimo metrò
Ivan Albarelli
Sfida all’ultimo metrò
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Stupro San ZenoneChiusura PlasticFamiglia con 11 figliCarlo AcutisMeteo Sciopero treni
Acquista il giornale
CronacaIncidente frontale a Olginate. Tre feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni
28 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Lecco
  3. Cronaca
  4. Incidente frontale a Olginate. Tre feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni

Incidente frontale a Olginate. Tre feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni

L'incidente, lungo l’ex statale 36, potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata. La strada è rimasta chiusa per ore

L'incidente a Olginate

L'incidente a Olginate

Per approfondire:

Olginate (Lecco), 28 agosto 2025 – Incidente frontale a Olginate sulla ex Statale 36. Tre i feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni. Nonostante la velocità, la forza dell'impatto e le auto distrutte, nessuno è in pericolo di vita.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto giovedì sera a Olginate appunto, nel tratto di via Milano. Probabilmente per una manovra azzardata, due auto si sono scontrate frontalmente. Tanti i soccorritori intervenuti sotto la pioggia battente per soccorrere i tre a bordo dei due mezzi, un giovane di 33 anni e un 54enne oltre al 16enne: i sanitari dell'automedica di Areu di Lecco, i volontari della Croce bianca di Merate, della Croce rossa di Olgiate e del Soccorso cisanese, e vigili del fuoco che hanno estratto i tre dalle macchine in cui erano intrappolati e messo in sicurezza i veicoli.

La corsa in ospedale

Dopo essere stati stabilizzati e valutate le loro condizioni, i tre feriti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Lecco e a Vimercate. Nessuno ha riportato lesioni gravi e corre pericolo di vita, un miracolo per come sono state ridotte le auto su cui viaggiavano, che sono da rottamare. I carabinieri della Compagnia di Merate hanno completamente chiuso la strada al transito per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza e poi per effettuare i rilievi, oltre che per ripulire la carreggiata.  La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore prima di essere riaperta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata