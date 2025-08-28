Incidente frontale a Olginate. Tre feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni

Olginate (Lecco), 28 agosto 2025 – Incidente frontale a Olginate sulla ex Statale 36. Tre i feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni. Nonostante la velocità, la forza dell'impatto e le auto distrutte, nessuno è in pericolo di vita.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto giovedì sera a Olginate appunto, nel tratto di via Milano. Probabilmente per una manovra azzardata, due auto si sono scontrate frontalmente. Tanti i soccorritori intervenuti sotto la pioggia battente per soccorrere i tre a bordo dei due mezzi, un giovane di 33 anni e un 54enne oltre al 16enne: i sanitari dell'automedica di Areu di Lecco, i volontari della Croce bianca di Merate, della Croce rossa di Olgiate e del Soccorso cisanese, e vigili del fuoco che hanno estratto i tre dalle macchine in cui erano intrappolati e messo in sicurezza i veicoli.

La corsa in ospedale

Dopo essere stati stabilizzati e valutate le loro condizioni, i tre feriti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Lecco e a Vimercate. Nessuno ha riportato lesioni gravi e corre pericolo di vita, un miracolo per come sono state ridotte le auto su cui viaggiavano, che sono da rottamare. I carabinieri della Compagnia di Merate hanno completamente chiuso la strada al transito per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza e poi per effettuare i rilievi, oltre che per ripulire la carreggiata. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore prima di essere riaperta.