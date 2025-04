Olginate, vede la sua bici rubata e chiama i carabinieri: denunciato ventenne

Olginate (Lecco), 1 aprile 2025 – Aveva perso la speranza di ritrovare la sua bici che gli era stata rubata, anzi ormai, ad un mese di distanza, nemmeno ci pensava più nonostante i 2mila euro spesi per comperarla perché è proprio una bella bici. Poi, l'altra sera, l'ha rivista. L'ha subito riconosciuta. In sella un giovane straniero. Lo ha bloccato e ha avvisato subito i carabinieri: un veloce controllo al numero di telaio ed è stato subito accertato che era veramente la sua mountain bike, rubatagli il mese prima vicino ad un bar del centro di Olginate.

La vittima e il sospetto ladro

La vittima del furto è un 20enne del paese. Il giovane fermato in sella alla bici è invece un extracomunitario di 21 anni. Ha provato a giustificarsi, a sostenere che gli era stata prestata da un conoscente, che lui del furto non ne sapeva proprio nulla, che se avesse saputo che era rubata non l'avrebbe mai usata...

I carabinieri della caserma di Olginate e dell'aliquora Radiomobile della compagna di Merate lo hanno comunque denunciato a piede libero per ricettazione, perché in possesso appunto della bicicletta rubata.

Il precedente

Settimana scorsa i carabinieri hanno ritrovato e restituito una bici elettrica rubata a Aldo, un pensionato di 81 anni di Brivio, che così ora può continuare ad usarla per fare la spesa, andare in giro, raggiungere gli amici. Ogni anno in Italia si stima vengano rubate almeno mezzo milione di biciclette, alcune direttamente in negozi specializzati, molte in strada, dalle rastrelliere delle stazioni, vicino ai bar, fuori dalle università. La città dove vengono rubate più bici è Milano, con 3.500 furti all'anno.