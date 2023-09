Nuovi nomi e incarichi per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

Cambio al vertice moltiplicato per cinque per l’Arma bresciana. Il comandante provinciale dei carabinieri di Brescia, colonnello Vittorio Fragalà, ha presentato ufficialmente i nuovi comandanti del Nucleo investigativo, delle compagnie di Gardone Valtrompia e di Breno e del Norm della compagnia di Chiari. Si tratta rispettivamente del maggiore Carlo Venturini, che ha preso il posto del collega Alberto degli Effetti, volato a Roma, al comando generale. Del capitano Yuri Abbate, da qualche settimana a capo dei militari della Valcamonica prima retta dal Filiberto Rosano, e del capitano Matteo Minuzzo, che succede a Francesca Fiorentini in Valtrompia. E ancora: il Radiomobile di Chiari risponde al collega Renato Da Prà.