Nubifragio in Valsassina: prima la grandine, poi l'acquazzone su Pasturo

Pasturo (Lecco), 10 giugno 2024 – Scene da film catastrofico per i cambiamenti climatici nel pomeriggio di oggi in Valsassina. A Pastuto intorno alle 18 il cielo è diventato grigio plumbeo all'improvviso, la temperatura si è abbassata di colpo di almeno una decina di gradi, il vento ha cominciato a soffiare molto forte e le nuvole basse hanno scaricato a terra una violenta grandinata, che ha imbiancato strade e prati come una nevicata. La grandinata si è poi trasformata in un nubifragio e la pioggia a terra ha trascinato via i chicci di grandine in una sorta di fiumana di ghiaccio. La perturbazione è durata una decina di minuti o poco più. I metereologi di Arpa Lombardia avevano avvisato della possibile ondata di maltempo: “Probabili nel pomeriggio sotto forma di locali rovesci e temporali su Alpi e soprattutto Prealpi, in possibile estensione a parte dell'alta pianura nel corso della serata”. E domani potrebbe succedere lo stesso: “Possibili già dal mattino su bresciano e mantovano. Dal pomeriggio nuovi rovesci e temporali sulle Prealpi, in probabile estensione ed intensificazione sulla pianura occidentale nel corso della serata”.