Nibionno, maxi tamponamento sulla Briantea: ferite otto persone e SS 342 completamente bloccata

Nibionno (Lecco), 24 aprile 2024 – Maxi tamponamento a catena sulla Statale Briantea Como – Bergamo all'altezza di Nibionno. Nell'incidente sono rimaste coinvolte e ferite otto persone che viaggiavano a bordo di quattro auto. La SS 342 è completamente bloccata. L'incidente è successo a metà pomeriggio.

Il guidatore di un fuoristrada Toyota ha tamponato una Golf, che a sua volta è stata spinta contro una Grandland X che è finita addosso a una 500. Sulle macchine c'erano appunto otto persone, tra i 17 anni il più giovane e gli 82 del più anziano. Imponente lo spiegamento di soccorritori e mezzi di soccorso: i sanitari dell'automedica di Areu, i volontari di diverse associazioni di soccorso con tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Per consentire ai soccorritori di assistere gli otto coinvolti in sicurezza la Briantea è stata inizialmente chiusa al transito per poi istituire un senso unico alternato. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Pesanti invece le conseguenze sulla viabilità di tutta la zona.