Notte di incidenti nel Varesotto: auto in fiamme a Lonate, schianto tra auto tra Busto e Gallarate

Notte di incidenti nel Varesotto. Il primo intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di sabato a Lonate Pozzolo dove, dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale nella frazione di Tornavento, un’auto ha preso fuoco. Per fortuna gli occupanti sono scesi in tempo, sul posto le squadre di operatori che hanno spento le fiamme, l’auto è andata completamente distrutta, fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma lo spavento è stato grande.

Di nuovo in azione i vigili del fuoco alle 4 per un incidente tra Busto Arsizio e Gallarate sulla A8 in direzione di Milano. Due vetture coinvolte, un uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo, per aprirlo gli operatori hanno dovuto utilizzare delle pinze idrauliche, quindi è stato affidato ai soccorsi, ferito ma non in modo grave. Alle 6 ancora un incidente a Lonate Pozzolo, un’auto è uscita di strada ed è finita contro un ostacolo, ferite leggermente le due giovani a bordo.