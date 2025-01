Muore a 16 anni in un incidente. Lo schianto dopo gli allenamenti. Il padre lo stava aspettando a casa

L’allenamento alla Canottieri Pescate, poi il ritorno a casa, ad Airuno, da papà Giovanni. Lorenzo non ci è mai più tornato. È morto ieri notte in ospedale a Lecco, dove era stato ricoverato ed operato d’urgenza dopo essere rimasto coinvolto venerdì sera in un incidente stradale a Olginate. Lorenzo Grignani aveva 16 anni. Stava andando verso casa in sella alla sua Beta RR 50 motard. All’altezza di un incrocio lungo la ex Statale 56 si è scontrato con un artigiano 58enne al volante di un suv Nissan Qasqai che arrivava dalla parte opposta e sembra stesse svoltando a sinistra. Lorenzo con la sua moto è stato catapultato a terra a diversi metri di distanza, senza più rialzarsi. È stato subito soccorso dai sanitari dell’automedica di Areu, con i Volontari del soccorso di Calolziocorte e la Croce rossa di Galbiate, che per quaranta interminabili minuti lo hanno rianimato per trasferirlo a sirene spiegate e lampeggianti accessi all’Alessandro Manzoni di Lecco. È stato subito portato in sala operatoria. Poco dopo l’intervento però è morto. Frequentava la terza Meccanica all’Antonio Badoni di Lecco. I genitori ieri mattina hanno voluto incontrare proprio i suoi compagni a scuola. "Li hanno ringraziati per la loro vicinanza", spiega la preside Maria Luisa Zuccoli. "Lorenzo stava tornando a casa al termine degli allenamenti con noi – racconta Roberto Duvia, il suo allenatore della Canottieri di Pescate -. Si era avvicinato al canottaggio solo a settembre, ma era già un leader, specie tra i più piccoli. Era allegro, ma lavorava sodo". "Si cercano urgentemente testimoni", è l’appello sui social. Daniele De Salvo