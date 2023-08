L’ultimo viaggio di Fatou verso il Senegal: la piccola sarà seppellita accanto alla mamma

Bulciago (Lecco) – La piccola Fatou riposerà per sempre in Senegal, la terra d'origine dei suoi genitori, vicino a sua mamma, mancata cinque anni fa. Verrà trasferito e seppellito in Senegal il feretro di Fatou Thiao, la ragazzina di 11 anni di Bulciago che il pomeriggio di Ferragosto è annegata nel lago di Como a Mandello del Lario, alla foce del torrente Meria.

Per aiutare papà Omar a sostenere le spese per il rimpatrio della salma della figlia è stata lanciata una raccolta fondi. Lui, da quando è rimasto vedovo, è l'unico a mantenere la famiglia, deve occuparsi delle altre figlie e da solo non riuscirebbe a sostenere i costi.

"La tragica scomparsa della piccola Fatou è una tragedia che ha colpito profondamente tutti noi – spiegano i promotori dell'iniziativa – Vogliamo dimostrare vicinanza, solidarietà e affetto per chi è stato duramente colpito pochi anni fa dalla scomparsa della mamma”.

In poco tempo sono stati versati sull'apposito conto 1.500 euro, ognuno dei donatori, la maggior parte anonimi, offrono quello che possono, chi 10, chi, 20, chi 100 euro. Il sindaco di Bulciago Luca Cattaneo ha inoltre annunciato che l’Amministrazione comunale sosterrà la famiglia. Faranno lo stesso i volontari della Caritas di Oggiono che già aiutavano Fatou nello studio.

Prima di poter trasferire la salma di Fatou in Senegal occorre però attendere l'autopsia: nonostante sia chiaro che sia affogata per un incidente, il magistrato di turno ha infatti disposto l'accertamento, che verrà eseguito lunedì. Solo dopo l'esame necroscopico e la restituzione del feretro al padre si potrà celebrare la veglia funebre secondo il rito islamico in Italia e procedere infine a portare Fatou in Senegal.

Fatou aveva terminato la quinta elementare a Cassago Brianza (Lecco) e a settembre avrebbe cominciato a frequentare la prima media, sempre a Cassago, dove abitava prima di trasferirsi con il papà e le altre sorelle a Bulciago.