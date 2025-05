Nostra Famiglia, raccolti 60mila euro . I fondi della cena destinati alla ricerca

Alla cena di gala per sostenere i ricercatori della Nostra famiglia sono stati raccolti oltre 60mila euro. A donare i fondi, i 125 commensali ospiti. A preparare la cena invece lo chef Theo Penato. I fondi raccolti servono per finanziare ricerche sull’autismo nella prima infanzia e sulle paralisi cerebrali infantili e un esoscheletro.

Ospiti d’onore: il campione derviese paralimpico di canoa Kwadzo Klokpah e la liernese Francesca Stucchi che con lui ha scritto il libro “Nel vento dei desideri“ per raccontarne la storia, dalla nascita e l’infanzia in Ghana al trasferimento in Italia per salvargli le gambe grazie al papà adottivo Stefano Cassinelli, attuale sindaco di Dervio, fino all’approdo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

D.D.S.