Lago di Como, turista francese annega davanti alla moglie nelle acque di Bellagio

Bellagio, 10 agosto 2023 – Un turista francese di 75 anni è annegato nella sera di oggi giovedì 10 agosto mentre faceva il bagno nel lago di Como nel tratto di Bellagio.

In Italia per un periodo di vacanza assieme alla moglie, si è immerso poco prima delle 20 in acqua, nel tratto davanti alla zona di via Sfondrati. Ma la moglie improvvisamente lo ha visto inabissarsi senza più riemergere.

I soccorsi sono scattati immediatamente: assieme ai carabinieri di Bellagio sono intervenuti i vigili del fuoco, che dopo ripetute immersioni durate circa un paio d’ore, lo hanno individuato verso le 22. Per l’uomo, non c’era ormai più nulla da fare, forse vittima di una congestione o di un malore.