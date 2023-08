Como, malore dopo il tuffo nel lago: recuperato dai sommozzatori e rianimato è gravissimo

Como, 13 agosto 2023 – É rimasto sott’acqua per una ventina di minuti, dopo aver perso i sensi. I vigili del fuoco lo hanno recuperato in condizioni drammatiche, ed è stato trasportato in ospedale dopo essere stato rianimato a lungo. L’ennesimo incidente d’acqua è avvenuto oggi alle 14 nelle acque davanti al Tempio Voltiano, dove un ragazzo di 20 anni residente a Milano, in gita con un amico a Como a per passare la domenica, si è immerso per fare un bagno e non è più risalito.

Recuperato dai sommozzatori

Immediato l’allarme da parte del coetaneo che era con lui: i vigili del fuoco del comando di Como in pochissimi minuti sono arrivati con una squadra di sommozzatori, che dopo una quindicina di minuti ha trovato il ragazzo, portandolo in superficie. Il medico del 118 lo ha rianimato, ed è stato poi trasportato fino alla base dell’elisoccorso, per velocizzare il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. É in corso la conferma dell’identità da parte della polizia locale: il ragazzo, di origine nordafricana come l’amico, pare non avesse con sé i documenti. Sul posto, per prestare assistenza sanitaria, anche una squadra di Opsa, gli Operatori polivalenti del soccorso in acqua, della Croce rossa provinciale di Lecco, intervenuti dalla sede di Bellagio con l’idroambulanza, la prima in Lombardia.

Notizia in aggiornamento