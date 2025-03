Montagne di rifiuti abbandonati. Con il progetto Road trash raccolte quasi 50 tonnellate

Cigli e piazzole delle strade della provincia di Lecco trasformate in discariche abusive a cielo aperto. In tre anni sono stati raccolte quasi 50 tonnellate di rifiuti gettate gettati e abbandonati in strada: cartacce, bottiglie vuote, sacchetti della spazzatura indifferenziata nella maggior parte dei casi, ma anche mobili, elettrodomestici, copertoni, macerie, anche amianto. Per continuare a ripulire le provinciali che attraversano tutto il territorio ridotte ad un immondezzaio dai soliti incivili, gli amministratori della Provincia di Lecco e i manager di Silea, la Spa pubblica per la raccolta e lo smaltimento della spazzatura, hanno rinnovato e rifinanziato il progetto Road Trash, per ripulire appunto le strade provinciali dai rifiuti abbandonati anche quest’anno in corso. Invece che i soliti 20mila euro messi a disposizione in passato, ne sono stati stanziati 30mila, 10mila in più. Grazie ai fondi appositi, dal 2022 sono state rimosse 47 tonnellate di rifiuti, tra cui amianto, ingombranti, pneumatici e rifiuti pericolosi vari. "Road Trash si conferma uno strumento efficace per promuovere interventi di recupero dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio – spiega Francesca Rota, presidente di Silesa -. La collaborazione tra enti e istituzioni è indispensabile per contrastare i fenomeni di abbandono dei rifiuti, anche attraverso azioni di prevenzione, controllo e sensibilizzazione". "Questo progetto rappresenta un esempio concreto di proficua collaborazione e permette di risolvere problemi di degrado ambientale", aggiungono la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato all’Ambiente Luca Caremi. D.D.S.