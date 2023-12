Incidente sulla Statale 36: ''Stavo guardando il cellulare''. Il video dello schianto

Lecco, 28 dicembre 2023 – Incidente sulla Milano – Lecco. Una ragazza al volante di una utilitaria ha sbandato perché stava usando il cellulare mentre guidava e si è schiantata contro un furgone.

L'incidente

L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi sulla Statale 36 nel tratto di Superstrada al confine tra le province di Lecco, Como e di Monza. E' stato ripreso in real time dalla dashcam di un altro conducente in transito dietro di lei, che poi ha postato il video sui social. Le immagini mostrano la giovane automobilista effettuare una serie di sorpassi mentre viaggia in direzione sud, da Lecco verso Monza e Milano. Dal video si nota l'asfalto umido.

Le immagini

All'altezza di una curva perde poi improvvisamente il controllo del mezzo, perché distratta dal telefonino come ha successivamente raccontato lei stessa ai chi si è fermata a soccorrerla: prima va addosso ad un furgone alla sua destra, poi sbanda finisce contro le barriere in cemento che delimitano la carreggiata alla sua sinistra, quindi carambola di nuovo contro il furgone che spinge contro il guard rail, infine, dopo un testacoda, termina la corsa in mezzo alla corsia di marcia.

Il cellulare alla guida

Il guidatore che ha ripreso l'incidente con la sua telecamera di bordo ha riferito che la ragazza sta bene. Ha inoltre aggiunto che lei stessa le ha spiegato che stava correndo e che stava guardando il cellulare perché il suo fidanzato prima di lei era stato coinvolto in un incidente e si trovava in ospedale: stava quindi chattando con lui per sincerarsi delle sue condizioni, un'imprudenza che stava per costare cara si a lei, sia agli altri automobilisti.