Minaccia di morte l’ex compagna. Fermato sotto casa

Si è presentato sotto l’abitazione di una donna con cui in passato aveva avuto una relazione. Ha minacciato di aggredirle e di ucciderla. Fino all’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Porlezza che, davanti alle gravi condotte e al pericolo per la donna, lo hanno arrestato. Skin Yildiz, turco di 30 anni residente a Carlazzo, è finito al Bassone su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro. I militari sono intervenuti in piena notte di martedì a Porlezza, su richiesta della donna, che si era sottratta a un tentativo di aggressione, a cui avevano fatto seguito minacce di morte da parte dell’arrestato. L’uomo, inoltre è risultato già indagato per maltrattamenti, un dettaglio che ha reso ancora più urgente la necessità di tutela della donna, e il pericolo che i comportamenti aggressivi non cessassero. Non è chiaro quali fossero i motivi che lo hanno spinto a presentarsi sotto casa della ex con una tale carica aggressiva. Ora Yildiz è in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida, che sarà fissato a breve, durante il quale potrà spiegare al giudice le sue ragioni. Il Gip di Como deciderà poi se applicare una misura cautelare e di quale genere. Pa.Pi.