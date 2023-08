Merate, il nuovo comandante dei carabinieri è un avvocato in divisa: ecco chi è

Merate (Lecco), 9 agosto 2023 – Cambio della guardia al vertice della compagnia dei carabinieri di Merate. Il nuovo comandante è il capitano Giovanni Casamassima di 39 anni.

Chi è

Il nuovo ufficiale in comando è originario di Bisceglie, provincia di Barletta, Andria e Trani in Puglia; è sposato; è papà di un figlio. Ha due lauree: è laureato sia in Giurisprudenza all’Università di Bari, poi ha conseguito la laurea triennale in Scienze della sicurezza sociale all’Università di Firenze. È anche un avvocato: ha infatti conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

La carriera

Arriva da Roma, dove ha comandato il Nor, il Nucleo operativo della compagnia di Tivoli. E' stato comandante della stazione di Borbona, provincia di Rieti, nel periodo in cui nel 2016 il terremoto ha devastato i comuni di Amatrice e Accumoli. Ha cominciato il suo percorso operativo da ufficiale nel 2017, alla guida della tenenza di Favara in provincia di Agrigento.

La compagnia di Merate

Oltre al Nucleo comando, fanno parte della compagnia dei carabinieri di Merate, che ha sede a Merate appunto in via Antonio Gramsci, le caserme delle stazioni di Merate, Brivio, Casatenovo, Costa Masnaga, Cremella, Oggiono. C'è inoltre il Norm, il Nucleo operativo e radiomobile, con la sezione dell'aliquota Radiomobile per il pronto intervento e la sezione operativa per le investigazioni.