Merate, investito all'incrocio sulle strisce pedonali: grave 55enne

Merate (Lecco), 20 aprile 2024 – Grave incidente in centro a Merate. Un pedone di 55 anni è stato investito da un automobilista, un veterinario di 70 anni. L’uomo stava attraversando la strada aiutato da un deambulatore all’incrocio tra viale Giuseppe Verdi e via Fratelli Cernuschi, sulle strisce pedonali.

L'incidente

L'incidente è successo all'intersezione tra le due vie, in zona centrale di Merate. A investire il passante è stato un uomo di 70 anni che era al volante di una Ford Fiesta.

“Non l'ho visto, andavo molto piano, quando mi sono accorto ho inchiodato ma era tardi”, ha raccontato sotto shock. Il pedone è stato catapultato sul cofano della macchina e poi contro il parabrezza, prima di essere scaraventato a terra.

I soccorsi

Per soccorrerlo sono intervenuti i sanitari di Areu con i soccorritori volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora. Le sue condizioni sono parse immediatamente gravi: era incosciente e i suoi parametri vitali compromessi. Per questo sono stati mobilitati pure i sanitari dell'eliambulanza di Milano decollati dalla base Bresso. Il medico dell'equipe si è calato a terra con il verricello. Gli agenti della Polizia locale stanno ora ricostruendo la dinamica dell'incidente.

La rotonda al posto dei semafori

Sul posto è arrivato pure il sindaco di Merate Massimo Augusto Panzeri. Quell'incrocio è stato riqualificato di recente, con l'eliminazione dell'impianto semaforico, sostituto da una rotatoria, nonostante il parere contrario degli estensori del Piano del traffico urbano.

La contrarierà degli esperti era proprio per motivi di sicurezza dei pedoni. Lì non si erano mai verificati prima incidenti tanto gravi quando la circolazione era regolata appunto con semafori, che diventavano in contemporanea tutti rossi per lasciar attraversare i pedoni in sicurezza.