Broni, 47enne investita da un’auto nel parcheggio dell’Esselunga: è grave

Broni (Pavia), 12 aprile 2024 - Investita e schiacciata dalle ruote di un'auto nel parcheggio del supermercato. Una donna di 47 anni, residente a Broni, è stata ricoverata in gravi condizioni nella Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. L'incidente è successo poco prima delle 9.30 di venerdì 12 aprile, in via Quartiere Piave a Broni, nel parcheggio del Superstore Esselunga. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i mezzi del soccorso sanitario di Areu, sia con l'ambulanza che con l'auto medica con rianimatore a bordo, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale del Comune di Broni, che ha effettuato i rilievi per il sinistro stradale. La dinamica è ancora in corso d'accertamento, ma dalla prima ricostruzione la donna è stata investita di una Lancia mentre l'automobilista non era in manovra, ma forse con lo sguardo impegnato nel cercare un posto dove parcheggiare la sua auto. Non si sarebbe accorto subito di aver urtato la donna a piedi, ma solo dopo il sobbalzo delle ruote sopra la vittima dell'investimento. Nonostante la velocità, evidentemente ridotta all'interno di un parcheggio, le conseguenze sono state gravissime. Per la gravità delle ferite riportate, la donna ha perso conoscenza ed è stata stabilizzata e intubata sul posto per il trasporto in codice rosso in ospedale.